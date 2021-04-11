За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 2414 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений имеющихся заболеваний скончались 36 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Согласно данным Оперативного штаба при Кабинете министров АР, 1695 пациентов были выписаны после завершения лечения.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 285993 случая заражения коронавирусом, из этого числа 250708 человек благополучно прошли лечение, 3915 пациентов клиник скончались.

Лечение 31370 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3018445 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 13248 — за минувшие сутки.

За последние сутки в Азербайджане 23538 человек были вакцинированы от коронавируса (COVID-19). За день число получивших первую дозу вакцины составило 18956, вторую дозу получили 4582 человека. Общее число вакцинированных в стране составляет 1177087, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 758275, вторую дозу получили 418812 человек.

Minval.az