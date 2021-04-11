Риски возобновления войны в Карабахе минимальны, текущая ситуация в интересах Азербайджана, считает исполнительный директор экспертного центра «Евразийское развитие» Станислав Притчин.

«Риск возобновления военных действий в Карабахе минимален. Форс-мажорные обстоятельства возможны, но в целом, на 99% минимизированы риски возобновления военных действий в силу геополитической, военно-стратегической дипломатической, международно-правовой ситуации», сказал Притчин журналистам в Баку в воскресенье.

По его словам, у Армении нет ни ресурсов, ни возможностей поменять существующий статус-кво. «В целом, нынешний статус-кво в интересах Азербайджана. Ситуация относительно стабильная. В свою очередь, перед Азербайджаном стоит задача нормализации отношений с Ереваном», — приводит его слова «Интерфакс».

По словам Притчина, практически имплементированы основные пункты трехстороннего заявления (по Карабаху). «Постепенно идет решение вопросов. Оптимальный сценарий — урегулирование всех вопросов, экономическая активность, нормализация армяно-азербайджанских отношений. Да, это (нормализация отношений) сегодня выглядит немного фантастически. Это многолетняя работа, предстоит очень многое решить, есть подводные камни и риски», — подчеркнул российский эксперт.

Minval.az