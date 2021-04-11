«В Гяндже мы стали свидетелями атак на мирное население, всё это вызывает сожаление».

Об этом сказал государственный секретарь по внешним связям и политике безопасности Министерства торговли Венгрии Петер Штарай, который сегодня вместе с членами делегаций государств-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) ознакомился со зданиями, разрушенными в результате ракетных ударов Армении в Гяндже.

Он отметил, что Венгрия поддерживает очень тесные, стратегические отношения с Азербайджаном: «Недавно министр иностранных дел Венгрии совершил визит в Азербайджан. Мы всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана. Я очень рад установлению мира. Сегодня мы побывали и в Карабахском регионе. Надеюсь, что скоро в Карабахе будут успешно проведены восстановительные работы, в регионе установится мир» (цитата по АПА).

Minval.az