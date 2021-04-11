В Шуше, освобожденной в результате победоносной войны, установили еще одну табличку. Данное видео обнародовали пользователи соцсетей.
Табличка установлена при въезде в город со стороны Ханкенди.
В Шуше, освобожденной в результате победоносной войны, установили еще одну табличку. Данное видео обнародовали пользователи соцсетей.
Табличка установлена при въезде в город со стороны Ханкенди.
Дата: 2021/04/11 16:25
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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