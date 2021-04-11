«Истинный хозяин этих земель Азербайджан освободил от оккупации свои земли». Об этом в беседе с журналистами после посещения агдамской мечети Джума сказал председатель Управления по связям Администрации президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун.

Он отметил, что 1 миллион азербайджанцев вернутся на эти земли: «Эти территории будут восстановлены. Государственные и частные учреждения Турции примут активное участие в восстановлении этих территорий. В ходе визита в Баку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что мы хотим стать голубями мира в регионе. В то же время мы показали, что как главные игроки региона, больше никогда не допустим такой оккупации».

Ф.Алтун подчеркнул, что освобожденные от оккупации земли будут развиваться: «И Агдам, и Шуша, и другие освобожденные от оккупации территории будут восстановлены, будут развиваться и превратятся в один из привлекательных регионов мира. В этом плане мы рядом с нашими азербайджанскими братьями. Иншаллах, вместе мы обеспечим восстановление и развитие этих земель» (цитата по АПА).

Minval.az