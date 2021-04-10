В Баку прошло третье заседание ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета, сообщает Trend.

В мероприятии участвовали помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, глава Управления по связям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Кайрат Иманалиев, директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Узбекистана Асаджон Ходжаев, заместитель министра информации и общественного развития Казахстана Асхат Оралов, государственный секретарь по внешним связям и политике безопасности министерства торговли Венгрии Петер Штарай, генеральный секретарь Тюркского совета Багдат Амреев и другие официальные лица.

После заседания представители Тюркского совета посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Minval.az