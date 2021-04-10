«В победной 44-дневной войне Тюркский совет и государства-члены Тюркского совета поддержали Азербайджан».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на 3-м заседании ответственных министров и высокопоставленных официальных лиц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в сфере информации и медиа заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Помощник президента напомнил слова президента Ильхам Алиев о том, что Азербайджан не пожалеет усилий для обеспечения всестороннего сотрудничества между странами-членами Тюркского совета: «О необходимости установления сотрудничества между нашими странами в области медиа и телевидения говорилось и на предыдущих встречах. Сегодня наша третья встреча в Баку. Накануне подробно обсуждался ряд документов. Венгерская делегация активно представлена ​​на этой встрече. Уже приняты проекты по сотрудничеству СМИ в рамках Тюркского совета. Несмотря на пандемию, Тюркский совет проявил оперативность. Саммит под председательством Президента Ильхама Алиева показал нашу оперативность в борьбе с пандемией. Другие организации все еще находятся в процессе адаптации».

Кроме того, Х. Гаджиев отметил, что в рамках Тюркского совета созданы рабочие группы в сферах энергетики, транспорта и в других сферах, в этом плане нельзя забывать и об информационном обеспечении. Очень важно создать информационное обеспечение для любой деятельности: «В ходе 44-дневной войны против Азербайджана велась гибридная война. Турецкие СМИ сыграли важную роль в доведении до мировой общественности правды об Азербайджане. Между Азербайджаном и Турцией создана медиа-платформа. Медиа-платформу нужно создать и в рамках Тюркского совета. Возможна и организация различных медиа-форумов. Нам нужно мобилизовать усилия и сказать свое слово в мире. Сила – в единстве, главная цель – вместе довести до мира правду о нас», подчеркнул Х. Гаджиев.

Minval.az