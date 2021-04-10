«С момента проведения первого саммита Тюркского совета прошло 12 лет. За прошедший период ТС уже стал важной платформой в мире», сказал сегодня на 3-ем заседании ответственных министров и высокопоставленных официальных лиц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в сфере информации и медиа глава Управления по связям Администрации Президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун.

«Сегодняшний мир не тот, что был 12 лет назад. Были угрозы против Турции, они все еще продолжаются. Тюркский мир обязан противостоять новым угрозам. Это требование нашего единства. Сегодня главной угрозой для Турции является FETÖ. FETО, как вирус распространился и в других странах тюркского мира», — отметил Ф.Алтун.

Minval.az