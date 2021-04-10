«Тюркский совет поддержал Азербайджан в 44-дневной войне».

Об этом сегодня заявил генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев на 3-ем заседании ответственных министров и высокопоставленных официальных лиц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в сфере информации и медиа.

Поздравив Азербайджан с победой, Амреев сказал, что в Тюркском совете очень счастливы, что Азербайджан освободил свои земли от оккупации: «Как тюркские государства, мы выражаем солидарность с Азербайджаном».

Амреев добавил, что в то же время, тюркоязычные страны будут поддерживать Азербайджан и оказывать посильную поддержку в деле восстановления освобожденных территорий.

Minval.az