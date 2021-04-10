Сегодня в Баку проходит 3-е заседание ответственных министров и высокопоставленных официальных лиц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в сфере информации и медиа.

В заседании участвуют помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, председатель Управления по коммуникациям Администрации Президента Турецкой Республики Фахреддин Алтун, генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев и другие официальные лица.

Отметим, что с целью подготовки к заседанию 9 апреля было организовано 8-е заседание Рабочей группы Тюркского совета по сотрудничеству в сфере информации и медиа.

Minval.az