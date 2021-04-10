Обнаружено тело одного из двух утонувших в Куре.

Как сообщает местное бюро АПА, в результате поисковых работ сегодня днем было обнаружено в Куре тело Гусейнли Марьям Шахин гызы (2000 г.р.). Тело было извлечено из воды и передано по назначению.

Ранее сообщалось, что вчера на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что на участке Куры, протекающем по территории села Дженган Сабирабадского района утонули Гусейнли Марьям Шахин гызы (2000 г.р.) и Гусейнли Гусейн Шахин оглу (2016 г.р.).

Водолазы-спасатели Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС были привлечены к поискам.

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