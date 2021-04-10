9 апреля сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали в общественных местах на территории республики 18 активных больных коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), сотрудники полиции провели с ними разъяснительные беседы, вернули их домой с соблюдением медицинских требований, проинформировали об этом соответствующие учреждения здравоохранения.

В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов). Расследование продолжается.

Minval.az