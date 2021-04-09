После восстановления деоккупированных территорий, создания необходимой инфраструктуры для расселения и экономической деятельности, ожидается приток людей и инвестиций на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Об этом сообщил председатель Турецко-азербайджанского делового совета при Совете внешнеэкономических связей Турции (DEİK) Сельчук Акат.

По его словам, они работают для того, чтобы привлечь турецких инвесторов в Карабах: «Новая политическая реальность на Кавказе позволит Турции и Азербайджану легко довести объем товарооборота с нынешних 4,5 млрд долларов до 15 млрд США. Азербайджан и Турция поставили перед собой цель по доведению торгового оборота до этого уровня», — приводит его слова «Репорт».

Акат отметил, что турецкие подрядчики успешно завершили в Азербайджане 436 проектов на сумму 15 млрд долларов: «Турецкие компании проводят работы по строительству автодорог и аэропорта на освобожденных территориях. Наряду с этим, один из частных банков объявил об открытии отделения в Карабахе».

Он подчеркнул, что Карабах богат ресурсами, и инвестируя в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых, можно внести вклад в экономику страны и региона: «Карабах также обладает высоким туристическим потенциалом. Его богатства открывают новые возможности для туризма».

Minval.az