Член Милли Меджлиса Агиль Аббас на азербайджанском телевидении выступил против существующего в стране запрета на проведении свадебных торжеств.
Предлагаем вашему вниманию данное видео.
Член Милли Меджлиса Агиль Аббас на азербайджанском телевидении выступил против существующего в стране запрета на проведении свадебных торжеств.
Предлагаем вашему вниманию данное видео.
Дата: 2021/04/09 22:22
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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