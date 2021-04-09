Девятого апреля вакцинацию прошли около 60 журналистов, заявил председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашев.

По его словам, на следующей неделе вакцинация журналистов будет продолжена.

«Цель — вакцинировать всех журналистов старше 18 лет. Естественно, вакцинация проходит на добровольной основе. Профессия журналиста сопряжена с риском, поскольку они часто встречаются с разными людьми, участвуют в мероприятиях. Число журналистов, обратившихся по вопросу вакцинации, растет и уже достигло около 500», — сказал Амашев.

Minval.az