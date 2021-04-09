Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу выразил соболезнования Ее Величеству Королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II:

Глубоко опечалены известием о кончине Вашего супруга — герцога Эдинбургского, принца Филиппа.

Принц Филипп, прошедший славный и достойный жизненный путь, преданно служил родному народу, всегда находился рядом с Вами, поддерживал Вас в ответственной деятельности на благо Вашей страны.

Разделяя Ваше горе в эти тяжелые минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, членам Вашей семьи и всему Вашему народу.

Также Ильхам Алиев выразил соболезнования Борису Джонсону:

С чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине герцога Эдинбургского, принца Филиппа.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семье покойного, всему народу Соединенного Королевства.

Minval.az