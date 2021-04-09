По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, с ночи с 9 на 10 апреля погода на территории страны ухудшится, ожидается сильный ветер.

Как говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям, в связи с ожидаемым сильным ветром МЧС, обращаясь к населению, рекомендует не выходить из дома на улицу без особой необходимости: «Кроме того, находясь улице, нужно держаться подальше от легких и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под столбами и линиями электропередачи, высокими деревьями.

Также с учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности».

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