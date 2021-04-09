Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями распространили совместную информацию.

В информации говорится: «В Азербайджанской Республике в соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» продолжается добровольная вакцинация за государственный счет.

В последнее время в различных СМИ и соцсетях распространилась информация о предоставлении гражданам фиктивных документов о вакцинации против коронавируса.

Распространившаяся информация была проверена на месте соответствующими учреждениями.

В результате расследования были уволены 12 человек, работавших в городских поликлиниках № 7 и 12 города Баку, Шекинской центральной районной больнице, детских поликлиниках № 2, 3 и 5 города Сумгайыт, городской больнице № 3, городской поликлинике № 2 Гянджи.

Следует отметить, что расследование для предотвращения подобных случаев продолжается, будут приняты соответствующие меры в отношении медицинских работников, совершивших правонарушения».

Minval.az