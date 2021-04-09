В течение марта в Азербайджане прошли обследование 8 624 человека, желающих вступить в брак.

У 262 из них выявлено носительство признака талассемии, у 84 — сифилис, у 15 — ВИЧ/СПИД, передает Репорт.

Число пар, в которых оба являются носителями талассемии, составило 4.

Следует отметить, что с 2015 года по сегодняшний день был проведен анализ крови 729 521 человека, желающего вступить в брак. В 25 335 случаях носительство признаков талассемии обнаружено у одного из брачующихся, в 297 случаях — у обоих вступающих в брак. За этот период сифилис был зарегистрирован у 2 886 человек, ВИЧ/СПИД — у 755.

Minval.az