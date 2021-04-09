9 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

На встрече было отмечено, что двусторонние отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией успешно развиваются в различных сферах.

Подчеркнуто, что взаимовыгодное сотрудничество между органами прокуратуры обеих стран вносит вклад в расширение связей, а также играет важную роль в борьбе с угрозами, современными вызовами и преступностью.

В ходе беседы была выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.

Minval.az