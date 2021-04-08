«Армянские вооруженные силы должны быть безоговорочно выведены с территории Азербайджана, чтобы не создавать условий для подобных ситуаций и в будущем. Есть информация, что армянская сторона не оставляет попыток разместить своих военных на территории Азербайджана».

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем ОИС Юсифом бин Ахмедом аль-Осаймином.

Джейхун Байрамов отметил, что в связи с этим имеются факты: «Три недели назад у здания Министерства обороны Армении прошла акция протеста родителей солдат, они требовали, чтобы их дети не несли службу за пределами Армении. Есть факты, что Армения пыталась разместить на территории Азербайджана своих военнослужащих в гражданской одежде. Соответствующие кадры, факты представлены в ООН, ОБСЕ, Европейский Союз».

Minval.az