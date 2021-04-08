Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Дагестан запретило импорт из Азербайджана томатов весом в 18 тонн.

«Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан с начала апреля 2021 года проконтролирован ввоз 7 983,3 т свежих овощей и фруктов. В ходе карантинного фитосанитарного контроля не допущено к ввозу из Азербайджана 18 т свежих томатов», — говорится в сообщении управления.

Образцы продукции были представлены в дагестанский филиал подведомственного Службе ФГБУ «ВНИИКР». Лаборатория подтвердила факт выявления в них карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов – томатной моли (Tuta absoluta Povolny).

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен. Груз возвращен обратно в страну-экспортера, виновные лица привлечены к административной ответственности.

Minval.az