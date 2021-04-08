Продолжаются совместные меры Агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) и соответствующих структур в направлении полного снятия ограничений на экспорт помидоров и яблок из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию.

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Как говорится в сообщении AQTA, в результате совместных действий последовательно достигаются положительные результаты. С участием специалистов агентства и сотрудников Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) продолжаются совместные видеомониторинги на предприятиях по производству помидоров, действующих во всех регионах нашей республики.

Так, всего на сегодняшний день соответствующим органом РФ выдано разрешение на экспорт продукции в Россию 89 предприятиям по производству томатов. В настоящее время экспортный потенциал предприятий, допущенных к вывозу томатов в Россию, составляет 243688 тонн, что составляет 135,4% от 179956 тонн томатной продукции, поставленной в Россию в течение 2020 года.

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