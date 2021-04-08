«Мы видим реваншистское настроение со стороны Армении, что дает понять, что они не приняли новые реалии».

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Бен Ахмед аль-Усаймином.

По его словам, позиция Азербайджана остается неизменной, наша страна придерживается нормализации отношений с Армений с учетом всех норм международного права, однако Армения продолжает придерживаться неконструктивной позиции: «До сих пор Армения не передала карты минных полей ни Азербайджану, ни международным организациям».

Minval.az