Кабинет Министров утвердил «Порядок оценивания деятельности государственных служащих».

Согласно документу, для осуществления контроля над текущей деятельностью госслужащих его служебная деятельность будет оцениваться в конце каждого календарного года.

Цель оценивания – определить, справлялся ли госслужащий со своими служебными обязанностями в течение года, оценить степень выполнения им требований к занимаемой должности, выявить его потенциальные возможности и степень их эффективного использования, стимулировать госслужащего к повышению профессиональных навыков и определить дальнейшее развитие его деятельности.

Minval.az