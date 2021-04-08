8 апреля на территории Зангиланского района на государственной границе с Арменией приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть — пограничная комендантская служба.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС), на церемонии, организованной в связи с этим событием, заместитель начальника Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Исмаил Акбаров передал личному составу поздравление начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева по случаю начала деятельности новой воинской части.

Было отмечено, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана, за короткий срок была организована служебно-боевая деятельность новых воинских частей на этих территориях, и это имеет большое значение для охраны государственных границ.

В конце мероприятия была награждена группа военнослужащих, отличившихся в служебной деятельности.

Minval.az