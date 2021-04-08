Распоряжение министра образования Эмина Амрулласева насчет вакцинирования педагогов вступило в силу. И сейчас этот процесс развернулся во всех учебных заведениях. Но говоря о вакцинации, министр имел ввиду добровольные действия педагогического состава, рассчитывая на сознательность и понимание сложившейся ситуации, связанной с повышением уровня заболевания коронавирусом в стране.

В редакцию «Минвала» поступила жалоба от педагога одной из региональных школ, пожаловавшейся на то, что директор этого учебного учреждения предупредил педагогов об обязательной вакцинации по-своему, а именно пригрозил в случае отказа увольнением.

Отметим, что аналогичными жалобами запестрили и социальные сети – как раз после заявления министра образования.

Сотрудник «Минвала» обратился с вопросом в Министерство образования, где еще раз подтвердили о том, что процесс вакцинации – добровольный и ни о каких шантажирующих заявлениях со стороны руководителей учебных заведений речи быть не может, так как давление методом шантажа является нарушением закона.

В министерстве отметили, что, возможно, директор выбрал такой способ воздействия на психику педагогов в т.н. «благих целях», чтобы педсостав как можно скорее вакцинировался, но увольнять кого-то он не имеет никакого права.

«Педагоги должны понимать, что отказываясь от вакцинации они подвергают свое здоровье и соответственно здоровье своих близких огромному риску. И потому всем, кто на данный момент по каким-то причинам отказывается от вакцинации, следует пересмотреть свой взгляд на ситуацию и как можно скорее внять совету министра образования не из страха быть уволенным, а для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь.

Сегодня каждый человек должен понимать, насколько важно соблюдать эпидемиологические правила. И потому мы надеемся исключительно на сознательность каждого педагога. Мы делаем ставку на разум, а не на страх», — заявили «Минвалу» в Министерстве.

Яна Мадатова

Minval.az