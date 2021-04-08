Состоялась встреча между председателем правления TƏBİB Рамином Байрамлы и чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком.

Как сообщили в TƏBİB, в ходе встречи посол и возглавляемая им делегация передали TƏBİB вторую часть доставленной из Израиля медицинской и гуманитарной помощи.

Р.Байрамлы поблагодарил посла и израильских врачей за гуманитарную помощь и поддержку, оказанную в лечении наших раненных участников Отечественной войны.

Затем стороны поделились опытом, накопленным в процессе вакцинации и борьбы с COVID-19. Было принято решение о проведении вебинара для обмена опытом между азербайджанскими и израильскими специалистами в сфере вакцинации.

Minval.az