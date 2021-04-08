Принято считать, что в этом деле есть Хороший (Армения), Плохой (Азербайджан) и Злой (Турция). На самом деле все совершенно иначе, об этом пишет французский журналист Франсуа Марголен на страницах издания «Causeur».

«У меня возникли мысли на этот счет с тех пор, как прошлой осенью конфликт вызвал практически абсолютное единодушие в СМИ, социальных сетях и среди французских политиков, от крайне левых до ультраправых, что не встречается практически никогда. Лишь армянская точка зрения была услышана, и французская пресса занимала только армянскую сторону и практически никогда другую.

У этого, разумеется, есть объяснения: армянская община так давно существует во Франции и так хорошо интегрирована, что задействовала все методы (ее едва ли можно в этом упрекнуть) для продвижения своих идей. Практически ни у кого нет азербайджанских друзей, но у многих (в том числе и у меня) найдутся армянские друзья, которые очень крепко держатся за свои корни. Это совершенно нормально», — пишет автор.

По его мнению, хотя Азербайджан сложно назвать образчиком демократии, тем не менее он не думает, что в Армении все обстоит намного лучше.

«Сейчас она занимает 68 место в рейтинге «Репортеров без границ», и это еще после ощутимого подъема за последние годы. Достаточно взглянуть и на то, как ее нынешний лидер Никол Пашинян пришел к власти в 2018 году: если выражаться вежливо, это была революция, а если по-простому — государственный переворот».

Журналист напоминает, как во время войны католическая Италия поддержала мусульманский Азербайджан против христианской Армении, Исламская Республика Иран оказалась на стороне Еревана, а Израиль стал союзником Баку.

«Месяц назад я поехал туда вместе с другом Камийем Лотто для съемок документального фильма. Получить визы в Баку было непросто, особенно на фоне бушующего коронавируса. Как бы то ни было, на месте нам оказали очень теплый прием. Мы смогли свободно ездить по стране, а также по территории Карабаха, которая была возвращена азербайджанской армией в конце 2020 года.

Первый вывод: Азербайджан — вовсе не жуткая исламская страна.

На самом деле страна является светской республикой с 1918 года, у женщин есть право голоса с того же момента (то есть они получили его почти на 30 лет раньше, чем во Франции), и никто там не носит вуаль. Как в столице, так и деревнях. Нигде. Более того, девушки там ходят в мини-юбках и любят выпить с подругами в барах, которых полно в больших городах. Как в Париже.

96% населения страны — мусульмане, но вы нигде не услышите муэдзинов, мечети практически пустуют, а все религии существуют в гармонии. Лидеры еврейской общины лишь рассмеялись на мой вопрос о существовании антисемитизма в стране. Глава общины ашкеназов Александр Шеровкий поклялся, что за всю историю в стране не было ни одного погрома: исключительный случай для постсоветских республик, где антисемитизм стал обычным делом. «Думаю, во Франции куда больше антисемитизма!» — добавил он.

Когда я спросил Милиха Евдаева, представителя существующей вот уже более трех тысячелетий общины «горских евреев», так ли обстоят дела в Армении, он ответил мне широкой улыбкой: «Найдите мне армянского еврея, и тогда поговорим!»

Наша беседа прошла в большой синагоге в центре Баку. За ней вполглаза присматривает лишь один полицейский, что многое говорит об отсутствии опасения терактов в городе, который расположен менее чем в 200 км от иранской границы.

Эти же люди рассказали мне о почитаемом сегодня в Армении герое: генерале Гарегине Нжде. Он командовал армянскими отрядами российской армии, которые сражались против турок в Первой мировой, сыграл ключевую роль в обороне основанной в 1918 году армянской республики и был сторонником идеи Великой Армении, которая включала бы в себя Грузию и Азербайджан. В 1930-х годах он перенял расовые теории нацистов и утверждал, что в Германии и Армении существует одна и та же раса. В 1942 году он сформировал в Вермахте Армянский легион численностью в 30 000 человек, на счету которого расправы над евреями на Украине, в Крыму и даже на юге Франции. Как бы то ни было, в 1944 году он переметнулся к Сталину, ощутив изменение направления ветра (ошибочный ход: его отправили в ГУЛАГ).

Разумеется, было бы несправедливо называть всех армян ответственными за этот легион. Тем не менее появление огромного памятника генералу в центре Еревана в 2016 году и недавний отказ карабахских армян снести его статую в Ходжавенде многое говорит об их странном отношении к «герою», который больше напоминает Петена или хорватское профашистское движение усташей. Должен сказать, это шокировало меня как человека, который всегда верил в существование некоего «метафизического альянса» евреев и армян.

В стране так и не возникла исламистская волна благодаря царящему там шиитскому исламу? Возможно. Духовный лидер Аллахшукюр Гуммет оглы Пашазаде (он не пользуется любовью у иранских соседей) заявил мне, что стремится к «просвещенному исламу», которого так пытаются достичь в других странах (чаще всего безуспешно)», — поделился впечатления о поездке в Азербайджан журналист «Causeur».

Minval.az