Азербайджан продолжает свою наступательную стратегию в Карабахе — на сей раз в политической и дипломатической плоскости. В ближайшем будущем в Ханкенди появятся представительства азербайджанских госструктур и общественных организаций . «Скоро наш офис будет работать в Ханкенди. В настоящее время для него в городе присматривается место, — указал в своем Twitter депутат Милли Меджлиса от Ханкендинского округа, председатель Общественного объединения азербайджанской общины Карабахского региона Турал Гянджалиев. — Как депутат, представляющий всех жителей города Ханкенди вне зависимости от их этнического происхождения, я сделаю все возможное, чтобы хорошо служить им».

Реакция противной стороны последовала тут же. Некая Лусине Аванесян, пресс-секретарь Араика Арутюняна, заученно затараторила: «Это очередной плод больной фантазии азербайджанской стороны, выдаваемый за реальность. С помощью таких дешевых информационных спекуляций они стремятся ввести общество в заблуждение и вызвать раздражение армянского общества». Потом заверила: такие-сякие азербайджанцы , не могут не только открыть офис в «Степанакерте» (здесь и далее кавычки наши — Ред.), но и посещать его. А потом, распалившись, заявила: «Пусть лучше думают о возвращении «наших оккупированных территорий», чтобы можно было говорить о реальных перспективах урегулирования конфликта».

Мадам Аванесян можно, конечно, посоветовать зайти на сайт ООН (Карабах сегодня входит в зону покрытия азербайджанских сотовых операторов, так что мобильный интернет там уж точно есть), ознакомиться с признанными границами государств, а уже потом пытаться что-то заявлять насчет «оккупированных территорий». Посоветовать выйти на улицу Ханкенди и посмотреть, как по его улицам проезжают в Шушу азербайджанские военные колонны. А еще напомнить местные декларации времен 44-дневной войны в стиле «азербайджанская армия попала в ловушку под Джебраилом», «мы устроили азербайджанским диверсантам в окрестностях Шуши «адское ущелье»» и т.д., а затем сравнить их с недавним признанием Роберта Кочаряна, что за всю войну у армянской армии не было ни одной успешной операции.

Только вот есть еще одна, если угодно, «невидимая» сторона истерики сепаратистов по поводу заявления Гянджалиева.

А вот тут нужны подробности. «Твит» депутата Милли Меджлиса от Ханкендинского округа, кроме всего прочего, еще и напомнил жителям «огрызка» нынешние реалии. Азербайджан, победив в 44-дневной войне, не просто освободил от армянской оккупации равнинный и часть нагорного Карабаха, включая его исторический центр — Шушу. Наша страна еще и подвела черту под самим проектом «миацума», отправив в архив, а точнее, на свалку, все разговоры и проекты по поводу вожделенного «статуса Карабаха». Так что появление в Ханкенди азербайджанских офисов — вопрос времени, причем не такого уж продолжительного. Причем это подтверждает не только «твит» Гянджалиева, но и даже возмущенное послание Наиры Багдасарян, главного редактора 1aitv.ru, которую такие-сякие российские миротворцы не пропустили в Карабах — не считая вполне официальных заявлений Действующего председателя ОБСЕ и посредников из Минской группы, где даже полунамеком не упоминаются переговоры о статусе Карабаха. Вопрос закрыт и более не находится в повестке дня.

Но вот в Армении даже после собственного военного разгрома далеко не все готовы смириться с поражением. И если одни после 30 лет оболванивания просто не готовы принять крах «миацума» на эмоциональном уровне, то другие явно рассчитывают «запустить» претензии к Азербайджану по новому кругу, используя «огрызок» в качестве плацдарма. Заявления главы МИД Армении Ара Айвазяна на тему «будущего статуса» Карабаха и его намеки на повторную оккупацию ныне освобожденных территорий — пример показательный и не единственный. Более того, в эту авантюру уже готовы втянуться персоны вроде Араика Арутюняна и его «ближнего круга», которые прекрасно понимают, что если права рядовых граждан Азербайджана армянской национальности будут гарантированы и соблюдены, то вот им, соучастникам конкретных преступлений, рассчитывать не на что. Отсюда —и град заявлений, и провокации, и неумные фейки вроде «азербайджанцы ночью пробрались к памятнику и написали на табличках «Азербайджан»», причем на прилагаемых фотографиях слово Азербайджан написано с грамматическими ошибками.

А тогда уже становится понятно, что по сути дела для жителей «огрызка» включился «обратный отсчет». Где бояться надо не азербайджанцев, а того, что ереванские провокаторы и ханкендинские марионетки все же доведут дело до новой войны. К которой, кстати говоря, Азербайджан готов.

Нурани, обозреватель

Minval.az