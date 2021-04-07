Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), уровень безработицы в Азербайджане в этом году составит 5,8%.

Как сообщается в апрельском выпуске отчета «Перспективы развития мировой экономики», в 2022 году ожидается небольшое снижение этого показателя до 5,7%, передает АПА.

Отметим, что на 1 января 2021 года численность экономически активного населения в Азербайджане составляла 5 252 500 человек, из них 4 876 600 человек — занятое население. То есть, уровень безработицы на тот момент составлял 7,2%.

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