Центр анализа медиа (MTM) провел социальный опрос среди населения Азербайджана по вопросу COVID-19 и вакцинации, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно данным опроса, в котором приняло участие 703 респондента, 29% граждан Азербайджана заявили, что пройдут вакцинацию только при вынужденных обстоятельствах (работа, выезд за границу и др.), 27,3% — не собираются вакцинироваться, 8% респондентов заявили, что они, в целом, против вакцинации.

В ходе опроса, 61,4% опрошенных заявили, что их родственники и знакомые переболели COVID-19, 18,5% заявили, что сами заразились вирусом, 7,2% — заявили о заражении членов семей.

22% респондентов отметили, что среди своих знакомых не знают ни одного человека, переболевшего коронавирусом.

52,8% опрошенных заявили, что их знакомые уже вакцинировались, у 35,4% опрошенных вакцинировались члены семьи, 8% — сами прошли вакцинацию. При этом, 18% опрошенных сообщили, что никто из их знакомых не вакцинировался.

Среди опрошенных 26,3% заявили о намерении пройти вакцинацию в ближайшее время.

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