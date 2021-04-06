Азербайджанские саперы при разминировании Шуши нашли осколки ракет от «Искандеров». Некоторые эксперты утверждают, что ракеты данного типа находятся исключительно на вооружении России.

Свое мнение о данной ситуации высказал и военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Павел Фельгенгауэр считает вероятным наличие у Армении неэкспортных вариантов «Искандера». По его данным, сейчас у ракет «Искандер» нет никакой экспортной маркировки.

«Вроде бы для Алжира сделали экспортный «Искандер», а больше ни для кого его не производят, производят обычный. Я, честно говоря, подозревал что для Армении не стали делать экспортный вариант, (продали) обычный — об этом не говорили, но то, что он экспортный, тоже не утверждали, помалкивали. Зачем специально делать экспортные, нарушать производственный процесс, когда идёт производство этих ракет для (российских) Вооруженных сил? Проще некоторое количество отправить в Армению, чем устраивать выпуск экспортной продукции так называемой, которая должна быть хуже», — приводит его слова «Кавказский узел».

Аналитик напомнил, что комплекс «Искандер» изначально планировалось направить на экспорт. «Поэтому его и назвали «Искандер», — так называют Александра Македонского в восточных странах. Думали, что это будет хороший маркетинговый ход, название же нетипичное для российского оружия. Но не особенно с «Искандером» экспорт получился, и его стали делать массово для российских ракетных армейских бригад взамен «Точки У»», — объяснил Фельгенгауэр.

Экспортный вариант «Искандера» отличается меньшей дальностью, и если в Армению поставлялись изделия, выпущенные для российской армии, это является нарушением международных обязательств, однако вряд ли это будет иметь негативные политические последствия, считает он.

«Это (передача Армении «Искандера-М» с дальностью стрельбы до 500 км) нарушает международные обязательства Российской Федерации по ограничению экспорта ракетных технологий. Нельзя, чтобы дальность была больше 300 км», — пояснил эксперт. При этом Фельгенгауэр не исключает, что поставщики на эти обязательства России могли закрыть глаза. «И если в Армении обычные, выпущенные для российской армии «Искандеры», я этому не удивлюсь. Никакого «черного рынка» не надо, — хотя пока нет уверенности, какие именно там ракеты (обнаружены)», — добавил он.

Аналитик считает возможным применение «Искандеров» армянскими вооруженными силами в конце войны, полагая, что на этот шаг армянская сторона могла пойти «от отчаяния» — практической необходимости применять именно эти комплексы в той ситуации не было.

«Главное, что не нужно было и стрелять «Искандером», — «Точка У», которая есть на вооружении Армении, там вполне по дальности подходит. Гянджу вообще обстреливали старыми советскими ракетами типа SCUD. Но в той ситуации, когда бои уже шли в Шуше, армяне были в панике. У них там, насколько можно судить, вообще управление войсками было частично утеряно — то есть паника была в штабах, и вообще непонятно, кто принимал решения», — считает Фельгенгауэр.

Запуск «Искандера» в направлении Шуши российскими вооруженными силами, в том числе с базы в Гюмри, он считает маловероятным — такой шаг не имел для РФ смысла, полагает эксперт.

«Теоретически могли с территории Армении выстрелить: там база совместная, часть в Гюмри, часть в Ереване. Ракеты мобильные, и куда захочешь, туда они поедут. Только непонятно, зачем (это России) — чтобы «Искандер» хорошо прицелить, нужно детальное изображение местности, чтобы выбрать точку взрыва. Для этого должны были вылетать российские самолеты-разведчики, но самолетов (в Шуше) вроде не было. Кроме того, в данном случае сам Путин должен был дать добро на такой пуск, — и маловероятно что он лично добро дал. Это не мог начальник российской группировки в Армении своей властью разрешить, — как минимум, такой пуск разрешить должен был командующий Южным (военным) округом, и скорее всего сразу согласовывая с Москвой», — указал Фельгенгауэр.

Он не видит ничего удивительного, что на конкретных осколках нет остатков взрывчатых веществ, так как ракета «Искандера» взрывается, как правило, в воздухе при подлете к цели. «В принципе типовой вариант «Искандеров» взрывается в воздухе, покрывая большую площадь осколками мелкими», — добавил аналитик.

Minval.az