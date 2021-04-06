«В настоящее время все государственные детские сады в Баку функционируют в соответствии с решениями и инструкциями Оперативного штаба при Кабинете Министров, с учетом текущей ситуации и с соблюдением соответствующих санитарно-гигиенических норм». Об этом АПА сообщил заведующий отделом Исполнительной власти города Баку Эльмин Иманов.

По его словам, в связи с этим Управление дошкольных образовательных учреждений и детских домов ИВ Баку осуществляет соответствующие меры. Детсады полностью обеспечены медицинскими масками, перчатками, аппаратами для измерения температуры, дезинфицирующими растворами. Проводятся мероприятия по проветриванию помещений и их дезинфекции в соответствии с инструкцией. Повышенное внимание уделяется кухням и санитарным узлам, где регулярно проводится дезинфекция. Специальные дезинфицирующие растворы размещены у каждого входа в детсад. Ежедневно измеряется температура персонала и детей, приходящих в детсад, воспитатели часто поддерживают связь с родителями. В выходные дни во всех детсадах проводится полная дезинфекция.

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