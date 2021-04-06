По факту самоубийства солдата в воинской части возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры, 29 марта 2021 года в Военную прокуратуру Физулинского района поступила информация о том, что военнослужащий N-ской воинской части Государственной пограничной службы, рядовой Исмаилов Али Ариф оглу в этот день совершил самоубийство, застрелившись из огнестрельного оружия.

На основании поступившей информации сотрудники Военной прокуратуры Физулинского района осмотрели место происшествия и тело.

По факту 29 марта 2021 года в Военной прокуратуре Физулинского района было возбуждено уголовное дело по статье УК 125 (доведение до самоубийства), допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, выполнены неотложные следственные действия. Следствие продолжается.

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