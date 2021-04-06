Напряженность на границе самопровозглашенной «Донецкой Народной Республики» и Украины нарастает, заявил в эфире телеканала «Россия 1» лидер сепаратистов Денис Пушилин, передает Minval.az.

«С учетом действий на линии соприкосновения мы видим, что Киев настроен именно на эскалацию вплоть до полноценных боевых действий», — сказал он. По словам Пушилина, ситуация начала обостряться несколько месяцев назад, примерно с сентября прошлого года. Сейчас к границе стягивается боевая техника, утверждает он. В «ДНР» предполагают, что украинские военные могут нанести удар со стороны Горловского и южного направлений.

Говоря о причинах обострения конфликта, лидер сепаратистов указал на приход к власти в США Джо Байдена, который «воодушевил во многом нынешний Киев». Также уверенности некоторым членам правительства Украины могла придать война в Нагорном Карабахе и тот факт, что Азербайджан вернул свои территории. Третьей причиной Пушилин назвал «политический и экономический кризис» в Украине.

Он также отметил, что «шансов остановить военный конфликт в Донбассе практически не осталось и предсказал полномасштабное наступление Вооруженных сил Украины в ближайшее время».

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Напомним, 26 марта четверо украинских военных погибли в районе Шумов в Донбассе, еще двое были ранены. Российские наемники обстреляли позиции ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В свою очередь бывший депутат Госдумы, член Совета Левого фронта Илья Пономарев считает маловероятным полномасштабный военный конфликт с вторжением российских войск на территорию Украины, однако признается, что полностью исключить его не может.

«С точки зрения логики, Кремль не может рассчитывать в этом случае на хоть какой-то позитивный результат. Плюсов никаких нет. Некоторые наши оппозиционные эксперты пишут, что таким образом российские власти могут снизить угрозу перед грядущими выборами в Госдуму, но я не верю, что такая угроза существует», —сказал Пономарев изданию Znak.com.

Обострение ситуации в Донбассе и стягивание войск к границам, считает политик, может иметь два объяснения: «Первое — это то, что Москва реагирует на заявления некоторых украинских сил о том, что Киев может взять на вооружение опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе. Мол, закупим турецкие беспилотники и повторим такой же сценарий. Такие разговоры в Киеве действительно есть, они происходят не в кругах первых лиц, но вполне могли быть донесены разведкой до Москвы. А в Москве решили поиграть мускулами в ответ».

Второе объяснение — таким образом Кремль хочет оказать давление на Киев в связи с застопорившимися переговорами по Донбассу. «Мол, давайте куда-то двигаться, в одну или другую сторону. Потому что с приходом Зеленского все действительно сдвинулось, договорились о прекращении огня. Но теперь позиция Зеленского резко сменилась, риторика стала жестче. Например, были наложены санкции на пророссийские медиаактивы Медведчука», — говорит Пономарев.

По его мнению, сейчас украинская армия стала гораздо более боеспособной. «Одно дело — натравливать ополченцев, а другое — отправлять на смерть российских солдат. Не думаю, что Путин готов заплатить такую цену, хотя полностью исключать этого, конечно, нельзя».

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