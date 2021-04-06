Международный союз врачей (AID), который оказывает поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья, начал передачу протезов, предназначенных для ветеранов войны, потерявших конечности в ходе войны в Нагорном Карабахе. В данный момент эти ветераны войны проходят лечение в Турции.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в Турции, AID, осуществляющий проект «Ортез-протез», получил необходимую информацию о размерах протезов с помощью 3D-сканов сделанных в Баку, а после отправил готовые протезы в Турцию.

Ветераны войны смогут вернуться домой после прохождения необходимого лечения и реабилитации в Стамбуле.

Minval.az