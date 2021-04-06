С начала пандемии по сегодняшний день в Азербайджане COVID-19 заразились 205 журналистов, 10 человек скончались. Об этом АПА сообщили в Профсоюзе журналистов.

57 заразившихся относятся к циклу последней волны, охватывающий период с февраля по апрель:

«Это также свидетельствует об интенсивности заражения среди работников СМИ по сравнению с прошлыми периодами», — говорится в сообщении.

Учитывая актуальность вопроса, Совет по прессе обратился к официальным структурам для проведения вакцинации журналистов, работающих в средствах массовой информации. На обращение был дан положительный ответ. Председатель Совета по прессе Афлатун Амашов сказал, что критерии вакцинации будут обнародованы в течение недели.

Minval.az