«В настоящее время в Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию входит 2550 различных медицинских услуг. Агентство разработало проект по внесению изменений в Пакет услуг, увеличению количества и ассортимента медицинских услуг. Этот проект представлен в соответствующие организации».

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Отмечается, что в соответствии с изменением в Пакет услуг планируется добавить около 300 медицинских услуг.

«Предусматривается, что Пакет услуг будет включать в себя более 2800 медицинских услуг. Цель заключается в том, чтобы оказывать населению больше медицинских услуг и повысить их доступность.

Общественность информируют об изменениях в Пакете услуг», — говорится в сообщении.

Minval.az