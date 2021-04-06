Прокуратура распространила информацию об арестованных генералах МНБ.

Как сообщили в Генпрокуратуре, следствие установило, что Шихалиев Мовлан Мамедисмаил оглу во время работы на должности начальника Главного следственного управления МНБ вместе с находящимися в его подчинении сотрудниками фальсифицировал улики по 9 уголовным делам, злоупотребляя служебными полномочиями, совершил различные коррупционные преступления, вымогал взятки в крупном размере, путем угроз присваивал имущество и денежные средства.

Также, бывший начальник военного контрразведывательного управления министерства Ширинов Низами Талыш оглу в период работы на указанной должности получал взятки в крупном размере взамен приема лиц в Академию МНБ, изменения места службы, злоупотребляя служебными полномочиями, путем угроз присваивал имущество и денежные средства.

Мовлан Шихалиев и Низами Ширинов привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу, им предъявлены обвинения по статьям 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство), ст. 294.3 (фальсификация доказательств), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (Получение взятки ) 341.2.1, 341.2.3 (Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти). В отношении обвиняемых решением Бакинского военного суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются интенсивные следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление и привлечение к уголовной ответственности полного круга виновных лиц.

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