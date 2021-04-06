Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к участникам движения в связи с ветреной погодой.

Как сообщили в Управлении, в связи с наблюдаемой ветреной погодой Главное управление Государственной дорожной полиции доводит до сведения водителей, что в такую погоду водители должны выбирать скорость движения в соответствии с метеорологическими условиями, учитывая высокую вероятность внезапного изменения направления движения автомобиля при выезде из тоннелей и на открытую территорию, не оставлять автомобили при парковке под деревьями и рекламными щитами из-за вероятности их опрокидывания.

Пешеходам также следует строго соблюдать меры безопасности на дорогах и улицах, в основном выбирая максимально безопасные места при передвижении вблизи многоэтажных домов. Всем участникам движения рекомендуется быть предельно осторожными.

Minval.az