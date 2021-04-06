«У меня нет сомнений в том, что Армения в ходе 44 –дневной Отечественной войны задействовала против Азербайджана ОТРК «Искандер». 9 ноября руководимая Никол Пашиняном Армения, готовая подписать акт капитуляции, запустила в сторону Баку эти ракеты».

Об этом в интервью Minval.az заявил руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу, комментируя сообщения о том, что в городе Шуша были найдены обломки ракет ОТРК «Искандер».

По мнению эксперта, заявление представителя ANAMA об обнаружении обломков ракет было согласовано с президентом Азербайджана, и глава государства недоволен проводимой Россией региональной политикой. Вместе с тем, остается открытым вопрос: кто именно дал команду на запуск этих ракет?

«Если Пашинян уже собирался капитулировать, тогда кто мог отдать приказ на запуск ракет? Армянские генералы, выступавшие против этого решения премьера? Или же это был ход одного из политических центров России? «Искандеры» были использованы против нас, и это факт, как бы Москва не отрицала это. Запуск ракет подтверждали армянские официальные лица и генералы. В том числе и Пашинян, который заявил о том, что ракеты «не взорвались или взорвались лишь на 10%». Если об этом говорит премьер вражеского государства, значит ракеты были задействованы, независимо от того, что там заявляют нам в Москве», — продолжил эксперт.

По его словам, по неподтвержденным сведениям, ракеты были запущены с российской военной базы в Гюмри, и потому Россия должна внести ясность в этот вопрос.

«Но что делает Москва? Пресс-секретарь российского лидера заявляет, что ОТРК «Искандер» не использовались в ходе войны. Мы их ставим перед фактом, предъявляем обломки ракет, найденных в Шуше, а вместо того, чтобы внести ясность в этот вопрос, они продолжают отрицать. Россия отдала предпочтение политике отрицания. И в этом случае, наш МИД должен пригласить посла России в Азербайджане и вручить ноту протеста», — добавил он.

При этом наш собеседник обратил внимание на то, как посол России в Армении Сергей Копыркин чуть ли не ежедневно озвучивает провокационные заявления. Буквально накануне Копыркин заявил армянам, мол, не переживайте, скоро все «военнопленные» будут возвращены, заметил Шахиноглу.

«Кто он такой, чтобы говорить вместо нас? И о каких это «военнопленных» идет речь? У нас армянских военнопленных нет. Об этом говорил даже министр иностранных дел на заседании Совета глав МИД стран СНГ. Те, кто был задержан после подписанного трехстороннего договора в ночь на 10 ноября, считаются не военнопленными, а террористами. И их вопрос будет рассмотрен потом. А Копыркин обнадеживает армян в этом вопросе, обещает от имени России модернизировать ВС Армении… Поэтому есть необходимость в том, чтобы вызвать посла России в Баку в МИД», — продолжил Э.Шахиноглу.

Политолог напомнил о вопросе, заданном президенту Путину о помощи Армении в дни 44-дневной войны. В ответ российский лидер сказал, что «Армении было оказана достаточная помощь, и в Ереване знают это».

«В дни войны в Армению были доставлены тонны грузов. Ильхам Алиев в одном из выступлений даже сетовал на то, что из России в Армению, пролетом через территорию Туркменистана, Казахстана и Ирана, доставляются военные грузы. Все это было. И как в этом случае Москва может говорить, что они не разрешали армянам использовать ракету «Искандер»? Знаете, чем больше мы будем остерегаться России, тем больше они будут идти на нас. Мы должны защищать свои национальные интересы», — отметил политолог.

При этом наш собеседник убежден в том, что Москва будет тянуть время с ответом на вопросы по «Искандерам», отрицая все. Эту политику Кремль применяет не только в отношении Баку, напомнил он.

«Если Москва все будет отрицать, то мы можем задуматься о пересмотре наших отношений с Россией. Да, Россия наш ближайший сосед, экономический партнер. Но мы должны знать, кто нам друг, а кто враг. Наш друг и союзник — Турция, с которой нам необходимо усилить военный союз. Шаги в этом направлении предпринимаются. Что касается отношений с Россией, то мы должны знать, что Москва до сих пор не может смириться с нашей независимостью. Ход происходящих событий ведет к тому, что фактически Россия создает на нашей земле свою военную базу. Замминистра обороны России прибывает в Ханкенди, участвует в открытии ряда объектов. Хотя он должен был вначале прибыть в Баку, а отсюда отправиться в Ханкенди, и открывать эти объекты в присутствии замминистра обороны Азербайджана. Но этого не произошло, русские поступают так, как им заблагорассудится. А мы должны сделать так, чтобы в будущем в Карабахе не осталось ни одного российского солдата. Самой большой проблемой для нас является присутствие на нашей земле российских военнослужащих. И действовать в этом направлении надо совместно с Турцией. Ожидается визит президента Эрдогана в Азербайджан, в том числе и в Шушу. Разрушить российские планы по поводу Карабаха в одиночку мы не осилим. И нужно действовать сообща в этом вопросе с Турцией», — заключил Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров

Minval.az