Отказ Армении от передачи Азербайджану карт минных полей составляет одну из ключевых проблем послевоенного урегулирования. «ВС Армении почти 30 лет непрерывно минировали территории Азербайджана, оккупированные ими в начале 90-х годов. Я своими глазами, когда посещал Физулинский и Агдамский районы, видел квадратные километры минных полей, везде знаки «Мины» и «Минная опасность», заминировано все, даже развалины, кладбища и земли, предназначенные для сельскохозяйственных работ. В этом плане минная угроза – это главная угроза сегодня для нормального восстановления жизнедеятельности на освобожденных территориях.

Об этом заявил политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

«В этой связи требование Азербайджана к Армении предоставить карты минных полей –не политическое требование, а общегуманитарный вопрос. Отказ Армении от передачи карт минных полей является продолжением той же самой деструктивной политики армянского руководства. При минировании местности в соответствии с действующими нормативными документами и боевыми распоряжениями обязательно составляются карты минных полей, вероятнее всего, они находятся в Генеральном штабе ВС Армении. Почему Армения их не передает? С одной стороны, желает затруднить Азербайджану восстановление освобожденных территорий. С другой стороны, хочет сделать этот вопрос предметом торга и разменять, например, на тех террористов, которые были задержаны после подписания трехстороннего Заявления от 9 ноября», — пояснил Игорь Коротченко.

«Все подрывы, которые происходят, происходят исключительно по вине Армении. Если бы данные о минных полях были получены, Азербайджан мог бы, во-первых, четко обозначить их соответствующими указателями, что позволило бы сохранить жизнь людей, которые зачастую просто думают, что земля освобождена и можно ее посетить, а потом подрываются, гибнут или становятся инвалидами. Остается надеяться, что с помощью международного давления все-таки удастся сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Хотелось бы рассчитывать, что в ходе предстоящего визита премьер-министра Армении Никола Пашиянна в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным Кремль уделит важное внимание проблеме и, наряду с активным подталкиванием Армении к разблокированию транспортных коммуникаций, употребить все свое влияние, чтобы заставить Ереван передать Баку карты минных полей», — заявил главный редактор журнала «Национальная оборона».

«Иначе будут новые жертвы. Хочу отметить, что жизнь российских миротворцев также под угрозой ввиду того, что Армения не передает карты минных полей. Были подрывы и среди российских военнослужащих миротворческого контингента. Были подрывы, кстати, и среди армян, проживающих в карабахском регионе Азербайджана. В этой связи официальный Ереван должен изменить свою деструктивную политику, это вопрос международного гуманитарного права. Те, кто не передает карты минных полей, являются военными преступниками», — заключил Игорь Коротченко.

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