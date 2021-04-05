В Министерстве внутренних дел (МВД) прокомментировали информацию, распространившуюся в соцсетях о штрафовании лиц, не прошедших вакцинацию.

Как сообщил начальник отдела по связям с СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев, распространенная в соцсетях информация необоснованна: «Вакцинация является добровольной для граждан. В Кодексе об административных проступках нет юридических норм, предусматривающих штрафовать лиц, не прошедших вакцинацию».

Отметим, что в соцсетях распространилась информация о том, что лиц, не прошедших вакцинацию, будут штрафовать на 40 манатов.

Minval.az