В Нефтчалинском районном отделе полиции была всесторонне расследована информация о насилии, совершенном в отношении несовершеннолетней на территории района.

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе расследования было установлено, что в марте 2018 года 59-летний житель села Миргурбанлы совершил сексуальную агрессию в отношении своей несовершеннолетней родственницы.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 152.1 УК АР (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), следственные мероприятия продолжаются.

Решением районного суда в отношении обвиняемого в совершении данного преступления избрана мера пресечения в виде 3 месяцев ареста.

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