Минобороны показало кадры уничтожения вражеских целей ВВС Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны.
Минобороны показало кадры уничтожения вражеских целей ВВС Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны.
Дата: 2021/04/05 17:42
Раздел: Азербайджан, Армия, Важно
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