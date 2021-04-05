«Мы и впредь будем поддерживать наших граждан, занимающихся сельским хозяйством. Об этом еще раз свидетельствуют растущие субсидии. Наши намерения, политика остаются неизменными».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в видеоформате Заура Микаилова в связи с назначением на должность председателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана».

Глава государства отметил, что наряду с этим, каждый человек, занимающийся сельским хозяйством, должен осознавать свою ответственность.

«Проводя анализ, мы также столкнулись с тем, что широко распространились случаи несправедливого распределения воды. Здесь как центральные исполнительные органы, так и местные исполнительные органы и некоторые предприниматели, словно сговорившись, бессовестно пользовались водой. В таком случае некоторым фермерам, отдельным селам воды не хватало. Я дал указание, сейчас проводится анализ, идет проверка. Этому тоже должен быть положен конец. На водных линиях установлены многочисленные незаконные подключения. Мы столкнулись с этим при проведении анализа. Получилось, что никто не несет за это ответственность, никто не отвечает за это. Этому необходимо положить конец. Я дал указание проводить визуальный мониторинг по водным линиям, то есть на месте, а также установить современную систему наблюдения – камеры, и этим незаконным подключениям должен быть положен конец. Недостатков много, и вы теперь в период вашей работы, конечно, проанализируете все это. Еще раз хочу сказать, что эта отрасль остается и будет оставаться приоритетной. Но здесь должен быть новый подход, соответствующий современным требованиям. Считаю, что вы, еще раз проанализировав все эти вопросы за короткий срок, выступите с конкретным пакетом предложений», — заявил президент.

Minval.az