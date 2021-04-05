«Чтобы предотвратить распространение коронавируса, наше государство приложило огромные усилия для получения вакцины с первого дня. Сегодня в соответствии со «Стратегией вакцинации» этот процесс в нашей стране успешно осуществляется на добровольной основе, за государственный счет».

Как сообщили в TƏBİB, в последнее время различные СМИ и социальные сети распространяют информацию о гражданах, получающих поддельные документы в связи с вакцинацией от коронавируса:

«Мы призываем всех воздерживаться от подобной негативной практики. Не будем забывать, что вакцина защищает наше здоровье и является единственным средством, которое позволит нам вернуться к привычной жизни. Отметим, что в полномочия TƏBİB входит лишь в организации процесса вакцинации, и если вы столкнетесь с вышеупомянутыми негативными случаями, то обратитесь в правоохранительные органы».

Minval.az