«Армяне ракетами «Искандер» брали на прицел Абшеронский полуостров. Нанесение ими удара «Искандером» по Шуше я понять не могу». Об этом заявил российский журналист и политик Максим Шевченко.

Политик допустил, что, возможно, что найденные в Шуше компоненты ракет «Искандер-М» не достигли цели.

«Я думаю, они хотели запустить эту ракету из Шуши. Их целью было нанесение ракетами «Искандер» удара по коммуникациям и мирным городам Азербайджана. Также, как и во время войны они обстреляли Гянджу и Барду ракетами «Точка У» и «СКАД». Однако факт обнаружения частей этого оружия на территории Шуши является нарушением принципа нераспространения оперативно-тактического оружия. «Искандер» — оперативно-тактический ракетный комплекс. Россия продала Армении оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Но тот факт, что это оружие было найдено на находившейся под оккупацией территории Азербайджана — в Шуше, является диким преступлением», — отметил Шевченко в интервью агентству АПА.

По его словам, передача этого оружия незаконным вооруженным формированиям в Карабахе – большое преступление.

«Кто это сделал? Кто санкционировал передачу оперативно-тактического оружия армянским сепаратистам? Сейчас возникает вопрос, какие еще группировки на Ближнем Востоке смогли приобрести оружие «Искандер»? Может быть, курдская организация РПК или какие-то исламистские террористические организации? Это очень опасный прецедент. Его должна изучить международная комиссия с участием Азербайджана, России и Турции. Считаю, что обнаружение в Шуше компонентов этих ракетных комплексов является очень опасным и волнующим симптомом», — заметил он.

Касаясь вопроса относительно того, что обнаруженные в Шуше части ракет относятся не к проданным Армении «Искендер Е», а к ОТРК «Искандер М», предусмотренным лишь для военного арсенала России, Шевченко отметил, что индекс обнаруженной в Шуше ракеты не имеет значения, будь то «Искандер Е» или «М».

«Такое вооружение продается только государствам. Если выяснится, что Россия продала оперативно-тактическое оружие полугосударству и непризнанному политическому субъекту, это событие в корне изменит мировую политику. Тогда выходит, что американцы могут предоставить оперативно-тактическое оружие группировкам на Ближнем Востоке, к примеру в Сирии, которые Россия считает террористическими. Это открывает ящик Пандоры. Считаю, что это очень страшное событие», — резюмировал политик.

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