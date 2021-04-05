На территории Бакинского олимпийского стадиона (БОС) посажен цветок хары-бюльбюль, ставший символом победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, сообщил пресс-секретарь БОС Фарид Асадзаде.

По его словам, растения привезли друзья, побывавшие в Шуше: «Мы посадили три цветка хары-бюльбюль. Но мы думаем сменить место посадки растения. Наша цель — поместить цветы в более защищенную зону. Потому что Баку — город ветров. Известно, что хары-бюльбюль не приживается везде. Мы не знаем, адаптируется ли растение к климату этого места».

По словам представителя стадиона, если они смогут сохранить цветы, их число будет еще больше увеличено: «Сначала мы должны убедиться, что они приживутся здесь. Если это удастся, мы планируем увеличить число цветков хары-бюльбюль в будущем», пишет Report.

Minval.az